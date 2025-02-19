Украинский беспилотник залетел в Казахстан

Украинский дрон-разведчик нашли в Казахстане, вблизи объекта Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Ранее республика лишилась 30% нефтяного экспорта из-за того, что ВСУ ударили дроном по кубанской станции КТК, по которой казахстанская нефть шла в Европу, сообщает Mash .

Найденный беспилотник, предварительно, — французский Crecerelle от компании Sagem.

Украинский дрон, залетевший в Казахстан, мог координировать атаку дронов-камикадзе в ходе налета на Саратов или Волгоград. Города удалены от российско-казахстанской границы примерно на 111 и 158 километров соответственно.

Ранее нефтеперекачивающая станция КТК под Краснодаром вышла из строя из-за атаки беспилотника. Прокачка черного золота продолжалась, но уже в меньших объемах и в обход атакованной станции. О произошедшей атаке украинцев Каспийский трубопроводный консорциум уведомил иностранных акционеров, в том числе компании из Европы и США.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что станцию КТК в Краснодарском крае не обороняли системами противовоздушной обороны, поскольку это международный объект. По словам главы государства, большинство дохода от перекачки нефти по этому проводу получают международные инвесторы, а Москва имеет «только пять копеек».

