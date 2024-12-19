Украинские войска предприняли неудачную попытку закрепиться у Макеевки
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Рядом с населенным пунктом Макеевка в Луганской Народной Республике российские войска сражались с боевиками противника за контроль над нейтральной полосой. Три группы ВСУ попытались вернуть себе потерянные позиции, но безуспешно, рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
На сватско-кременском участке в ЛНР украинские боевики пытаются наступать. Наиболее активную зону зафиксировали рядом с Макеевкой в Луганской Народной Республике.
Однако российские войска пошли в атаку. Украинские боевики потеряли солдат и откатились на прежние позиции. Рубежи, за которые боролись стороны, удалось захватить ВС РФ.
Ранее российские бойцы уничтожили подразделение наемников из Колумбии в ЛНР. На телах нашли соответствующие шевроны.