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Марочко: российские войска помешали ВСУ закрепиться на позициях у Макеевки

Рядом с населенным пунктом Макеевка в Луганской Народной Республике российские войска сражались с боевиками противника за контроль над нейтральной полосой. Три группы ВСУ попытались вернуть себе потерянные позиции, но безуспешно, рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

На сватско-кременском участке в ЛНР украинские боевики пытаются наступать. Наиболее активную зону зафиксировали рядом с Макеевкой в Луганской Народной Республике.

Однако российские войска пошли в атаку. Украинские боевики потеряли солдат и откатились на прежние позиции. Рубежи, за которые боролись стороны, удалось захватить ВС РФ.

Ранее российские бойцы уничтожили подразделение наемников из Колумбии в ЛНР. На телах нашли соответствующие шевроны.