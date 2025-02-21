Украинские войска потеряли 250 солдат в Курской области за сутки

За сутки российские войска уничтожили 250 боевиков ВСУ в Курской области. Также выведена из строя боевая техника противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Так, украинские подразделения потеряли БМП CV-90, 4 бронетранспортера и 15 боевых бронемашин. Также уничтожены 16 авто, 3 арторудия и 4 миномета, 2 РСЗО, зенитная САУ Gepard.

Кроме того, был взорван склад боеприпасов и ликвидированы 2 пункта управления БПЛА противника.

Ранее военкор Семен Пегов заявил, что обстановка на фронте в Курской области существенно не изменилась. Несмотря на это, появились слухи, что готовилась новая попытка прорыва ВСУ вглубь российской территории.