Украинские войска попытались атаковать Россию одним беспилотником

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Минобороны РФ: средства ПВО сбили один украинский дрон над Россией

Украинские войска вновь попытались нанести удар по территории России с помощью БПЛА. Атаку противника удалось отразить, сообщает Минобороны РФ.

Российские войска уничтожили один беспилотник ВСУ. Он пытался атаковать Брянскую область.

Ночью 22 декабря украинские боевики хотели ударить по региону большим количеством дронов. Пять БпЛА противника были уничтожены.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз говорил во время прошлых атак ВСУ, что удары по региону наносились беспилотниками самолетного типа.