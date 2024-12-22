ВСУ пытались атаковать Брянскую область дроном самолетного типа

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За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили третью попытку атаковать Брянскую область, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы Брянской области, вражеский беспилотник самолетного типа обнаружили и уничтожили силы ПВО.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз, поблагодарив подразделения ПВО за защиту области и своевременную реакцию на вражеское вторжение.

Ранее ВСУ атаковали Брянскую область дронами-камикадзе и минометами, но террористический акт также был сорван российскими военнослужащими. Никто не пострадал.