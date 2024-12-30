Украинские войска более 50 раз атаковали Белгородскую область за сутки

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Гладков: за сутки ВСУ ударили 57 раз по Белгородской области

За сутки украинские войска 57 раз атаковали объекты на территории Белгородской области. Атаки наносились как с помощью снарядов, так и беспилотников, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По населенным пунктам Белгородского района украинскими боевиками нанесены удары 15 боеприпасами и пятью беспилотниками. Четыре из них уничтожили.

Над Борисовским районом ликвидировали два БПЛА ВСУ. Над Валуйским муниципальным округом сбили пять дронов.

В Волоконовском районе два населенных пункта артиллерия ВСУ обстреляла 10 раз. Также были нанесены удары двумя дронами.

В Грайворонском муниципальном округе артиллерия противника обстреляла поселки два раза. Также ВСУ нанесли удар дроном.

В Шебекинском муниципальном округе украинские боевики атаковали четыре населенных пункта шестью боеприпасами. Также были нанесены удары девятью дронами, восемь из них уничтожили.

Ранее сообщалось, что мирный житель получил ранения во время атаки БПЛА в Белгородской области.