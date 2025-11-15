сегодня в 15:00

Украинские солдаты убили не менее 36 мирных людей в Купянске под Харьковом

Украинские боевики убили не менее 36 мирных жителей Купянска в Харьковской области. Среди жертв есть люди, привезенные из населенных пунктов, находящихся по соседству, сообщает SHOT .

Солдаты ВСУ, которые отступали из-под Купянска, занимались мародерством. Также они убивали мирных жителей.

У большей части жертв обнаружили пулевые ранения в груди. У других нашли раны от, предположительно, гранат.

Ранее украинские боевики убили под Купянском двух пенсионеров. До этого они на протяжении семи месяцев прятались в подвалах от обстрелов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.