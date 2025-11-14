Двое мужчин, которых безжалостно убили украинские военные под Купянском с помощью дронов, до этого 7 месяцев скрывались в подвале от обстрелов. Вместе с мирными пенсионерами погибла их собака, сообщает SHOT .

В результате удара ВСУ погибли 87-летний Сергей М. и его 67-летний сосед. Они стали жертвами атаки FPV-дрона, когда пытались покинуть зону боевых действий. На протяжении более полугода они находились в подвале разрушенного дома, где поддерживали друг друга, стараясь выжить под постоянными обстрелами.

В начале ноября у мужчин закончились продукты, и они, захватив с собой собаку, отправились к позициям российских военнослужащих, чтобы эвакуироваться в безопасное место. Но украинские операторы беспилотников атаковали безоружных стариков с белым флагом.

При этом бойцы киевского режима не отменили атаку, даже когда один из пожилых мужчин начал креститься. В этом районе действуют украинские батальоны Nemesis и «Ахиллес».

До пенсии Сергей работал в Фонде социальной защиты железнодорожников Украины. После начала СВО его дети уехали за границу и на днях получили известие о смерти отца. В настоящее время устанавливается личность второго мужчины. Известно, что он был соседом Сергея и лишился своего дома в результате обстрела.

Тела убитых мирных жителей продолжают находиться в «серой зоне». Местные жители утверждают, что украинские военнослужащие систематически убивают мирных граждан, чтобы избежать передачи бойцам ВС РФ данных о расположении подразделений ВСУ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.