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Если ВС РФ начнут наступление на Херсон зимой, то освободить его будет проще из-за замерзшей воды на болотах. Для проведения операции предстоит форсировать Днепр с помощью лодок или создания переправ, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

После того как ВСУ взорвали Каховскую ГЭС, в некоторых местах Днепра появилось болото. Но, когда наступают холода, пройти по нему становится проще.

По словам источников украинских СМИ, российское командование якобы уже приняло решение об освобождении Херсона.

Ранее глава украинской Николаевской военной администрации Виталий Ким говорил, что ВС РФ якобы собираются высадиться на правый берег Днепра. После этого бойцы «пойдут» на штурм Херсона.