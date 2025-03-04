Украинские пограничники не хотят выполнять команды руководства в Курской области. Они жалуются на слабое здоровье и упадок боевого духа, сообщает РИА Новости , ссылаясь на записи, сделанные в приграничной Сумской области, попавшие в распоряжение СМИ.

Агентство получило кадры от хакерской группировки RaHDIt. Они взломали технику работника собственной безопасности украинской государственной пограничной службы.

На записи, сделанной в селе Стецковка и поселке Иволжанское Сумской области, солдатам перечислили боевые задачи, которые им нужно выполнить в Курской области. Некоторые пограничники отказываются следовать приказам. Они жалуются на низкий боевой дух. Также бойцы ссылаются на то, что поставленные задачи не соответствуют их реальным возможностям.

«Не готов в связи с морально-психологическим состоянием, наличием трех несовершеннолетних детей, отсутствием сопровождения, отсутствием ориентирования на местности», — сказал один из пограничников.

Ранее сообщалось, что за сутки ВСУ под Курском потеряли более 220 бойцов.