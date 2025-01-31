сегодня в 10:09

Украинские дроны ударили по нефтезаводам в Ярославле и Волгограде

В пятницу рано утром рой украинских дронов пытался атаковать два нефтезавода, расположенных в Ярославле и Волгограде, сообщает SHOT .

Нефтезавод «Славнефть-Янос» в Ярославле попал под удар 4 беспилотников ВСУ около 4:00, воздушные цели были ликвидированы. В результате никто не пострадал.

Одновременно случилась массированная атака на «Лукойл ВНПЗ» в Волгограде — удалось сбить 10 дронов противника. Из-за падения одного из обломков пострадал человек: у 49-летнего монтажника диагностировали осколочное ранение ноги.

Всего за минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили 49 беспилотников ВСУ над несколькими регионами РФ.