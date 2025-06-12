Украинские БПЛА атаковали энергообъекты Запорожской области

Часть Акимовского округа осталась без электроснабжения после атак ВСУ

Глава региона сообщил о новой атаке беспилотников на гражданскую инфраструктуру региона. В результате удара наиболее серьёзно пострадала энергосистема Акимовского района. Там повреждена распределительная подстанция, введён режим ограниченного энергопотребления.

Ранее в ходе ночного налёта силы противовоздушной обороны уничтожили вражеские дроны над тремя ключевыми населёнными пунктами.

Также ВСУ атаковали Херсонскую и Брянскую области.