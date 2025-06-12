Украинские БПЛА атаковали энергообъекты Запорожской области
Часть Акимовского округа осталась без электроснабжения после атак ВСУ
Часть Акимовского муниципального округа временно лишилась электроэнергии, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Глава региона сообщил о новой атаке беспилотников на гражданскую инфраструктуру региона. В результате удара наиболее серьёзно пострадала энергосистема Акимовского района. Там повреждена распределительная подстанция, введён режим ограниченного энергопотребления.
Ранее в ходе ночного налёта силы противовоздушной обороны уничтожили вражеские дроны над тремя ключевыми населёнными пунктами.
Также ВСУ атаковали Херсонскую и Брянскую области.