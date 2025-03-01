Украинские боевики обстреляли 6 населенных пунктов в Белгородской области

Украинские боевики обстреляли шесть населенных пунктов в Белгородской области. Никто не пострадал, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Соболевка в Валуйском округе в крышу жилого дома попал FPV-дрон. В населенном пункте Двулучное беспилотник взорвался на территории частного домовладения.

В Илек-Пеньковке Краснояружского района из-за удара ВСУ вылетели стекла и перебита газовая труба. В Волоконовском районе в селе Плотвянка два FPV-беспилотника противника ударили по надворной постройке и машине.

В селе Новое из-за атаки дрона ВСУ пострадала крыша жилого дома. В населенном пункте Тишанка из-за удара БПЛА и атаки снарядов повреждения получила хозяйственная постройка, а также инфраструктурный объект связи.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ более 124 раз ударили по Белгородской области за сутки.