Украинские беспилотники попытались атаковать Смоленск

Губернатор Анохин: украинские БПЛА сбили над Смоленском утром во вторник
Спецоперация

Утром средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ВС РФ сорвали попытки удара украинских военных по объектам в Смоленске. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор области Василий Анохин.

Уничтожено несколько беспилотников противника. Никто не пострадал.

Разрушения отсутствуют. Сотрудники служб трудятся в местах, куда упали обломки БПЛА.

Ранее Смоленск атаковали украинские дроны. Прозвучало несколько взрывов в небе.