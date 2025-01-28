Украинские беспилотники попытались атаковать Смоленск

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Губернатор Анохин: украинские БПЛА сбили над Смоленском утром во вторник

Утром средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ВС РФ сорвали попытки удара украинских военных по объектам в Смоленске. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор области Василий Анохин.