Украинские беспилотники попытались атаковать Смоленск
Губернатор Анохин: украинские БПЛА сбили над Смоленском утром во вторник
Утром средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ВС РФ сорвали попытки удара украинских военных по объектам в Смоленске. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор области Василий Анохин.
Уничтожено несколько беспилотников противника. Никто не пострадал.
Разрушения отсутствуют. Сотрудники служб трудятся в местах, куда упали обломки БПЛА.
Ранее Смоленск атаковали украинские дроны. Прозвучало несколько взрывов в небе.