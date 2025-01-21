Яркая вспышка и взрыв: появилось видео атаки дрона на Смоленск
Опубликовано видео взрыва беспилотника ВСУ в Смоленске
0:53
SHOT опубликовал видеоролик с моментом взрыва украинского дрона в Смоленске.
На нем видно БПЛА самолетного типа, который подлетает к зданию. Потом следуют вспышка от взрыва и пожар.
Серия взрывов была слышна над Смоленском примерно в 00:50 вторника. Прозвучало от трех до семи сильных взрывов в небе.
Предварительно, главными целями этой атаки ВСУ были НПЗ в Ярцеве и местный авиазавод в Заднепровском районе.
Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, что системы ПВО пресекли попытку атаки с применением беспилотников. Пострадавших нет.