Яркая вспышка и взрыв: появилось видео атаки дрона на Смоленск

сегодня в 09:12

SHOT опубликовал видеоролик с моментом взрыва украинского дрона в Смоленске.

На нем видно БПЛА самолетного типа, который подлетает к зданию. Потом следуют вспышка от взрыва и пожар.

Серия взрывов была слышна над Смоленском примерно в 00:50 вторника. Прозвучало от трех до семи сильных взрывов в небе.

Предварительно, главными целями этой атаки ВСУ были НПЗ в Ярцеве и местный авиазавод в Заднепровском районе.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, что системы ПВО пресекли попытку атаки с применением беспилотников. Пострадавших нет.