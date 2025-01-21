Силы ПВО пресекли попытку атаки с применением БПЛА в Смоленской области
ПВО пресекла попытку атаки с применением беспилотников по объектам в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, никто не пострадал.
По его словам, на земле и на крышах отдельных зданий произошли возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Кроме того, повреждены окна жилых домов.
Ранее беспилотник попал в жилой дом на Автозаводской улице в Смоленске. На крыше здания произошло возгорание.