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Силы ПВО пресекли попытку атаки с применением БПЛА в Смоленской области

ПВО пресекла попытку атаки с применением беспилотников по объектам в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале .

По предварительным данным, никто не пострадал.

По его словам, на земле и на крышах отдельных зданий произошли возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Кроме того, повреждены окна жилых домов.

Ранее беспилотник попал в жилой дом на Автозаводской улице в Смоленске. На крыше здания произошло возгорание.