Украинская артиллерия уничтожила молокозавод в Запорожской области

Солдаты ВСУ нанесли артиллерийский удар по цеху молокозавода в населенном пункте Каменка-Днепровская в Запорожской области. Объект инфраструктуры был уничтожен, рассказали ТАСС в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

Противник нанес два удара. Модель артиллерийского орудия, которым был атакован цех молокозавода, неизвестна.

На месте происшествия находятся сотрудники оперативных служб. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее на тестовых испытаниях в Запорожской области беспилотник-перехватчик «Сармат», разработанный добровольцами из отряда БАРС, достиг скорости 318 километров в час.