Украино-колумбийская ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область

сегодня в 13:52

На границе Белгородской области пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), состоящей из граждан Украины и Колумбии. Все участники диверсии были ликвидированы до того, как смогли достичь территории России, сообщает SHOT .

Десять диверсантов, сформировавших разведывательно-диверсионную группу, ставили своей целью атаку на Белгородскую область. Местом базирования ДРГ была выбрана местность вблизи села Хатнее Харьковской области, расположенная приблизительно в 10 километрах от российской границы.

Благодаря оперативным действиям бойцов отряда «Шторм» 7-й ОМСБр противник был своевременно обнаружен и полностью уничтожен.

У диверсантов изъято оружие производства стран НАТО, специализированное оборудование для осуществления воздушной разведки, символика иностранного происхождения, а также полуавтоматическое гладкоствольное ружье модели Safari HG-105.

