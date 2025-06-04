Украине больше не доступны спутниковые снимки Maxar

ВСУ потеряли доступ к снимкам Maxar и не могут анализировать боевую обстановку

С февраля 2022 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали спутниковые снимки Maxar для анализа боевой обстановки в зоне соприкосновения, а также для подготовки контрнаступлений и ударов европейским оружием, но больше не могут этого делать. Бойцы ВСУ потеряли доступ к снимкам, сообщает Mash .

Хакеры Killnet и Beregini взломали систему и изъяли информацию о российских объектах, после чего спутниковая система Maxar перестала работать. Теперь ВСУ не смогут получать оперативную информацию и им будет сложнее отслеживать войска.

Информацию сервиса Maxar используют в том числе Украина, Запад, СМИ и аналитические центры. Управляет сервисом Командование спецоперации США, которое считается разведслужбой под гражданским прикрытием.

Хакеры не только удалили информацию о российских объектах, но и получили доступ к именам администраторов площадки. Одним из них оказался сотрудник американского департамента киберопераций.