Украина столкнулась с дефицитом горючего из-за ударов ВС РФ

В видеозаявлении, распространенном через Telegram-каналы, он подтвердил, что все нефтеперерабатывающие заводы Украины были многократно атакованы российскими ракетами и дронами, что привело к затруднениям в логистике топлива.

«Российские удары наносятся целенаправленно и повторно — даже после восстановительных работ», — подчеркнул Нагорняк.

Кремль, комментируя удары по НПЗ, заявляет о «правомерности действий по деградации военного потенциала противника». При этом российские эксперты утверждают, что Украина потеряла до 70% мощностей по переработке нефти.