Украина столкнулась с дефицитом горючего из-за ударов ВС РФ
Депутат Рады подтвердил проблемы ВСУ с топливом после повторных атак России
Член комитета Верховной Рады по энергетике Сергей Нагорняк официально признал критическую ситуацию с обеспечением украинской армии горючим, сообщает «Лента.ру».
В видеозаявлении, распространенном через Telegram-каналы, он подтвердил, что все нефтеперерабатывающие заводы Украины были многократно атакованы российскими ракетами и дронами, что привело к затруднениям в логистике топлива.
«Российские удары наносятся целенаправленно и повторно — даже после восстановительных работ», — подчеркнул Нагорняк.
Кремль, комментируя удары по НПЗ, заявляет о «правомерности действий по деградации военного потенциала противника». При этом российские эксперты утверждают, что Украина потеряла до 70% мощностей по переработке нефти.