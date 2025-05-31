Украинская армия вынуждена перемещать вооружение из Юнаковки в более глубокие районы Сумской области. ВСУ перемешают технику по направлению к населенным пунктам Кияница и Хотень, сообщает Mash .

Передислокация ВСУ обусловлена продвижением российских сил и критической ситуацией для украинских военных на границе к югу от Курского региона.

Отчаянные попытки обороняющихся в Юнаковке украинских солдат направлены на то, чтобы обеспечить временной запас для организации новых оборонительных рубежей на подступах к Сумам. Основным оборонительным инструментом стали минометы. За последние 24 часа по территории Теткино было выпущено свыше ста мин западного производства калибром 82 и 120 миллиметров.

Ежедневно по всей протяженности фронта фиксируется около 300 артиллерийских атак. ВСУ преимущественно задействует Т-72 и модифицированные Т-64 «Булат», воздерживаясь от применения танков западного производства в данном секторе. Среди артиллерийских систем наиболее часто используются Д-30 и «Василек» — самоходные минометные установки.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении ВС РФ двух населенных пунктов. Один из них находится в Сумской области.