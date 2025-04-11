Украина начала перебрасывать резервы ВСУ в Сумскую область

ВСУ опасаются наступления российской армии. Они начали перебрасывать своих военных в Сумскую область, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «РБК-Украина».

Кроме того, ВСУ направляют свои резервы в Харьковскую и Черниговскую области. В целом дополнительные силы направлены на все направления.

Но большую часть резервов они перебрасывают именно в Сумскую область. Приоритетом для ВСУ является село Локня. Вероятно, резервы они сосредоточат там.

Украинские военные говорят о том, что «готовятся к разным вариантам действий», так как боятся наступления ВС РФ.

Ранее стало известно, что генштаб ВСУ ожидает окружения Сум российскими войсками. По их данным, ВС РФ якобы могут готовить операцию по взятию города в кольцо.