Украина на заводе в Краматорске организовала мелкосерийное производство оружия

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что украинские военные смогли организовать на заводе в Краматорске мелкосерийное производство оружия, сообщает ТАСС .

По его словам, также ВСУ приступили к оборудованию оборонительных сооружений на Новокраматорском машиностроительном заводе, который является одним из крупнейших в регионе предприятий.

Как уточнил Кимаковский, инфраструктура завода имеет разветвленную и заглубленную сеть подвалов. ВСУ хотят использовать их в своих планах.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что в районах Славянска и Краматорска в ДНР до сих пор идут жесточайшие бои. Скоро они решат судьбу ВСУ.