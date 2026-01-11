сегодня в 07:51

Руководство Вооруженных сил Украины в связи с большими потерями выводит из Сумской области отряды 411-го полка беспилотных систем. В прошлом они наносили удары по Курской области, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

Операторы БПЛА 411-го полка беспилотных систем ВСУ постоянно попадали под удар со стороны войск РФ. Дроноводы противника понесли огромные потери, и поэтому их выводят.

411-й полк ВСУ использовал ударные беспилотники «Вампир» («Баба-Яга») и «Дартс». С помощью них, преимущественно, атаковалась Курская область.

Ранее российские войска установили контроль над Грабовским в Сумской области. Населенный пункт был освобожден войсками «Северной» группировки войск.

