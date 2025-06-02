Украина и РФ готовят обмен «всех на всех»: Киев назвал подробности

Умеров: согласован обмен с РФ всеми тяжелобольными пленными и лицами до 25 лет

Россия и Украина договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, утверждает глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле и министр обороны страны Рустем Умеров. Он добавил, что переговорная команда Киева также предложила коллегам из Москвы провести новую встречу до конца июня, сообщает РБК .

По словам Умерова, к соответствующим договоренностям пришли во время сегодняшних переговоров в Стамбуле. В МИД Турции заявляли, что эти консультации прошли «не негативно».

В ходе переговоров Киев также передал Москве список из сотен детей, которых требует вернуть на родину, сообщали украинские СМИ со ссылкой на главу Офиса президента страны Андрея Ермака. Политик называл этот вопрос «ключевым элементом доверия» и «первым тестом на искренность намерений».

Новый, второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня в Стамбуле. Консультации длились немногим более часа.