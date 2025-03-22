Уиткофф: прекращение огня на Черном море может настать на следующей неделе
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что соглашение о прекращении огня на Черном море может вступить в силу в течение следующей недели, сообщает RT.
«… Есть некоторые детали, которые необходимо обсудить, но это стало частью разговора. Это важно. На самом деле очень важно», — сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Ранее Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон и Москва прорабатывают совместный мораторий на удары по гражданским судам и военным кораблям в Черном море.
По словам Уиткоффа, мораторий коснется и грузовых судов. На данный момент Штаты и Россия договорились о прекращении ударов по энергетическим объектам.