Уиткофф: прекращение огня на Черном море может настать на следующей неделе

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что соглашение о прекращении огня на Черном море может вступить в силу в течение следующей недели, сообщает RT .

«… Есть некоторые детали, которые необходимо обсудить, но это стало частью разговора. Это важно. На самом деле очень важно», — сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Ранее Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон и Москва прорабатывают совместный мораторий на удары по гражданским судам и военным кораблям в Черном море.

По словам Уиткоффа, мораторий коснется и грузовых судов. На данный момент Штаты и Россия договорились о прекращении ударов по энергетическим объектам.