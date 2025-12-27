Удары возмездия РФ по Украине вызвали шок на восточном фланге НАТО
Фото - © Freepik, wirestock
Удары возмездия, которые провели ВС РФ по украинским объектам, вызвали шок на восточном фланге НАТО, сообщает РИА Новости.
Как отмечает издание Politico, авиаудары ВС РФ провели всего за день до встречи украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. на мероприятии планируется обсудить пересмотренное мирное предложение
Ранее Минобороны сообщило, что военные нанесли массированный удар возмездия. Они использовали в том числе и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, и предприятиям ВПК.
