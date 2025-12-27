Удары возмездия РФ по Украине вызвали шок на восточном фланге НАТО

Удары возмездия, которые провели ВС РФ по украинским объектам, вызвали шок на восточном фланге НАТО, сообщает РИА Новости .

Как отмечает издание Politico, авиаудары ВС РФ провели всего за день до встречи украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. на мероприятии планируется обсудить пересмотренное мирное предложение

Ранее Минобороны сообщило, что военные нанесли массированный удар возмездия. Они использовали в том числе и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, и предприятиям ВПК.

