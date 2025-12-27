ВС РФ ударили ракетами «Кинжал» по украинским военным объектам
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Минувшей ночью российские военные нанесли по противнику массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также дронами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Удары провели по объектам энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса противника.
Все поставленные цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.
Атака была проведена в ответ на террористические удары Украины по гражданским объектам в России.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.