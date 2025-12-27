ВС РФ ударили ракетами «Кинжал» по украинским военным объектам

сегодня в 12:33

Минувшей ночью российские военные нанесли по противнику массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также дронами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удары провели по объектам энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса противника.

Все поставленные цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.

Атака была проведена в ответ на террористические удары Украины по гражданским объектам в России.

