Эксперт Дандыкин: собранных россиянами на СВО денег хватило бы на танковый полк

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что собранных общественной организацией «Народный фронт» денег для нужд СВО могло бы хватить на целый танковый полк, сообщает Инфо24 .

«Это большая сумма, особенно с учетом того, что она была собрана общественной организацией. На эти деньги приобретается огромное количество дронов, средств связи, тепловизоров, аптечек, машин, мотоциклов, квадроциклов и так далее», — сказал Дандыкин.

По его словам, средства помогают ребятам не только в бою, но и в быту, и это особенно важно. Всего «Народному фронту» удалось собрать 22 млрд рублей.

Ранее замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что ВС России наращивают группировку войск для новой масштабной операции по нескольким направлениям. Командование формирует 15 новых мотострелковых дивизий, их общая численность может достигнуть 150 тыс. бойцов.