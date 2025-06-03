Участники фестиваля «Рыбная неделя» в Москве помогают бойцам СВО

В российской столице на площадках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» собираются в том числе предприниматели, связанные с морской тематикой. Всех их объединяет еще и помощь бойцам специальной военной операции (СВО), пишет газета «Известия» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

В рамках фестиваля ресторатор, сооснователь сети сифуд-баров Наталья Дмитриенко рассказала, что с 2022 года ее команда находится в контакте с реабилитационным центром в Солнцеве. В этом медучреждении бойцы СВО проходят реабилитацию после ранений. Команда Дмитриенко не только оказывает помощь военным, но и заботится о ветеранах Великой Отечественной войны. Ежегодно к 9 Мая они подготавливают подарки для ветеранов и поздравляют их с Днем Победы.

Еще одна предпринимательница по имени Татьяна собирает гуманитарную помощь для бойцов СВО с самого начала спецоперации. Она отправляет военным сезонную одежду, предметы первой необходимости и все для личной гигиены.

Девятый фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» проходит с 30 мая по 8 июня включительно. В этом году гости смогут попробовать специальные блюда, приготовленные на фритюре и гриле. Одной из новинок станет попкорн из дальневосточных мидий.

Ранее сообщалось, что на рыбном рынке в рамках московского фестиваля жители города и туристы смогут купить в том числе деликатесы. В ассортименте будет представлена в том числе икра кеты.