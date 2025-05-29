На рыбном рынке проекта «Лето в Москве» горожанам будут продавать деликатесы

В российской столице на Школьной улице в рамках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» проекта «Лето в Москве» планируют продавать в том числе деликатесы. Так, желающие смогут купить не только палтус, камбалу и лосось, но и тихоокеанскую нерку с характерным красным мясом, пишет «Царьград» .

Масштабный рыбный рынок будет работать на Школьной улице. Здесь любители морских и речных продуктов смогут подобрать для себя подходящий деликатес. Посетителям представят около 500 наименований морепродуктов, среди которых будет пользующаяся популярностью сельдь, а также палтус, камбала, лосось и осетр.

Ценители морских изысков смогут купить в том числе икру кеты и нежную печень трески. В ассортименте будут представлены в том числе деликатесы из краба и разные рыбные закуски.

На рыбном рынке будут работать десятки продавцов из разных регионов. Они также представят свою продукцию в кафе на фестивальных площадках по всей Москве.