Участник СВО из Сергиева Посада после отпуска возвращается на передовую

Гвардии сержант Антон Савенко из Сергиева Посада готовиться вернуться на передовую после отпуска и реабилитации. В настоящее время боец служит заместителем командира взвода на купянском направлении и планирует продлить контракт с Министерством обороны РФ, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сергиев Посад — родина сильных духом воинов, со времен преподобного Сергия стоящих на страже рубежей Родины. Подобно инокам Ослябе и Пересвету они идут «За други своя» в самый сложный для Отчизны момент.

Так поступил гвардии сержант Антон Савенко. В прошлом хороший строитель, а ныне защитник Отечества. Боец воюет на непростом Купянском направлении в составе 1-й танковой армии. Его подразделение выполняет широкий круг задач, включающий минирование и разминирование территории.

За проявленное мужество Антон награжден медалями Жукова и Суворова. Он продолжил славные традиции предков, которые буквально впитал с молоком матери. Его мама, действительно, прошла ни одну горячую точку — участвовала в Первой и второй Чеченских войнах. Отец всю жизнь прослужил в Вооруженных Силах, сестра с супругам тоже служат Родине.

В планах у Антона выполнить долг перед товарищем — побывать на месте его гибели, а после СВО вернуться на тропу созидания — в строительство, и помочь городу стать лучше.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.