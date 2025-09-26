Участник программы «Герои Подмосковья» стал частью команды администрации Чехова

После окончания первого очного модуля обучения, который проходил в Мастерской управления «Сенеж», все участники программы приступают к работе с наставниками уже в муниципалитете. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Обращаясь к героям, губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы «Герои Подмосковья».

«В прошлом году Президент объявил о старте большой, очень важной федеральной программы „Время Героев“, по аналогии с которой заработали программы в каждом регионе нашей страны. У нас это „Герои Подмосковья“. Очень надеюсь, что вы получите все необходимые знания и компетенции для гражданской профессии. Кто-то уже реализует себя в исполнительных органах власти», — сказал Воробьев.

Он выразил уверенность, что для участников программы найдутся сферы, в которых они будут чувствовать себя уверенно.

«Для меня большая честь стать наставником Артема. Сегодня представил его моим заместителям, с которыми ему предстоит взаимодействовать. В предстоящие недели Артем максимально погрузится в муниципальную службу. Со своей стороны, мы будем делиться с ним информацией о работе каждого из структурных подразделений администрации. В ближайшие дни у него появится персональный план работы, в котором мы учтем все направления нашей деятельности. Это и постановка задач, и командная работа по их решению, и политическая, и общественная деятельность», — рассказал глава м. о. Чехов Михаил Собакин.

Помимо боевого опыта, Артем имеет серьезный опыт руководящей работы. Он окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище им. Генерала армии В. Ф. Маргелова и Московский государственный университет путей сообщения. Более 15 лет работал в логистической компании на высоких должностях. В ходе выполнения задач специальной военной операции прошел путь от командира мотострелкового подразделения до помощника начальника разведполка.

«Работа в нашей команде позволит Артему не только увидеть изнутри нашу работу, но и привнести в нее новые формы. Уверен, что он эффективно пройдет все этапы стажировки и по окончании обучения станет частью нашей команды. Вместе мы продолжим работать на качественное развитие нашего муниципального округа и всего Подмосковья», — отметил глава м. о. Чехов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.