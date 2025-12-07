Участник «Героев Подмосковья» Шелковой: программа построена на реальных кейсах

В рамках программы «Герои Подмосковья» работают опытные преподаватели, эксперты в области госуправления, экономики и политики. Все построено на практике и реальных кейсах, рассказал РИАМО участник программы «Герои Подмосковья», сержант, старший разведчик-снайпер, ветеран СВО Александр Шелковой.

Он подчеркнул, что обучение проходит на базе центра дополнительного образования. Проживание полное: подъем, зарядка, завтрак, занятия, обед, лекции, ужин. Занятия идут до 21:00, иногда дольше.

«По условиям программы не все участники будут назначены на должности — часть войдет в кадровый резерв. Сейчас в потоке 66 человек: от рядовых до генералов, среди них — Герои России и Донбасса. Каждый достоин уважения», — заключил Шелковой.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

