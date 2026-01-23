Участник «Героев Подмосковья» Киселенко: в проекте нет ничего невыполнимого

Если люди сомневаются, участвовать ли им в программе, потому что они далеки от госслужбы, то тут каждый должен решить сам для себя. В проекте нет ничего невыполнимого, рассказал РИАМО ветеран СВО, участник программы «Герои Подмосковья» Алексей Киселенко.

По его словам, человек должен решить для себя, готов ли он получать новые знания. Во время обучения главное иметь желание и целеустремленность.

«Я, когда уходил на СВО добровольцем, тоже не знал, в какие войска попаду, что именно буду делать. Но всему обучили, все показали, все объяснили. Поэтому я считаю, что нет ничего невыполнимого. Главное — это желание и целеустремленность», — рассказал Киселенко.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

