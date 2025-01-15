У офиса Зеленского случилось ЧП после массированного ракетного удара

сегодня в 10:05

У офиса Зеленского возник пожар после ракетного удара по Украине

Электрическая подстанция загорелась в центре Киева рядом с офисом президента Украины Владимира Зеленского, сообщается в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева со ссылкой на местную горадминистрацию. Ранее по Украине был нанесен массированный ракетный удар.

По данным украинских СМИ, пожар произошел на Крещатике рядом с рестораном McDonald’s. Информации о наличии пострадавших и причинах возгорания пока не приводилось.

15 января по Украине нанесли массированный ракетный удар, заявляли украинские власти, армия и журналисты. Из-за обстрела Польша подняла в воздух военную авиацию и привела радиолокационную разведку и ПВО в состояние высшей боеготовности.

Взрывы гремели в ряде регионов Украины, в том числе Хмельницкой, Ивано-Франковской и Харьковской областях. В Днепропетровской области экстренно выключали электроэнергию.