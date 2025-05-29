У дома рухнула стена: показаны последствия удара ВСУ из HIMARS по Горловке
Газета «Известия» опубликовала видео с последствиями удара украинских боевиков из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР).
На кадрах видно, как в результате ракетного удара противника сильные повреждения получил частный жилой дом. У здания обрушилась стена, пробита крыша и выбиты окна.
При атаке ВСУ пострадала семейная пара, проживающая в обстрелянном доме. У мирных жителей зафиксированы легкие травмы.
По словам военкора «Известий» Евгения Быковского, украинские военнослужащие наносили удар ракетой с кассетной боевой частью. Об этом свидетельствуют характерные следы на земле.
Ранее стало известно, что школьный автобус получил повреждения в результате атаки беспилотника ВСУ на Никитовский район Горловки.