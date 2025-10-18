У берегов Турции нашли двигатель ракеты ВСУ

По данным газеты Hürriyet, рыбаки из деревни Акчакоджа в провинции Зонгулдак нашли в двух милях от берега двигатель от ракеты украинского производства. По словам рыбака Тамера Йигита, они незамедлительно уведомили экстренные службы, после чего к месту происшествия прибыли представители береговой охраны, жандармерии и морской полиции.

Специалисты идентифицировали объект как ракетный двигатель и подтвердили отсутствие в нем взрывчатых веществ. После первичного осмотра в управлении береговой охраны двигатель был отправлен для дальнейшего изучения в Стамбул.

Этот инцидент продолжает серию аналогичных находок на турецком побережье Черного моря — в конце сентября рыбаки в провинции Трабзон обнаружили украинский беспилотный катер, а 7 октября подобный объект был найден у берегов провинции Артвин.

В черноморском регионе с начала конфликта было установлено около 420 морских мин на подходах к украинским портам, создающих риски для судоходства во всей акватории.