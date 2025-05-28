«Ты куда, е*****»: житель Дубны эмоционально обратился к БПЛА ВСУ во время атаки

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Житель Дубны оскорблял беспилотник ВСУ во время ночной атаки на Подмосковье

В Сети появилось эмоциональное видео от жителей Дубны в Московской области. На нем мужчина оскорбляет беспилотники ВСУ, которые пытались нанести удары по территории региона, сообщает SHOT .

«Летит, б****, вот он! Ты куда, е*****? Вот он! Вот он!» — прокомментировал пролетающий беспилотник житель Дубны.

Украинский БПЛА самолетного типа пролетел мимо снимавшего видео мужчины. Дрон издавал сильный шум во время движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в 12 округах региона были уничтожены 42 БПЛА противника. Службы делали свою работу оперативно.

«В результате атаки в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ „Мичуринец“. Самое главное — никто из жителей не пострадал», — рассказал Воробьев.