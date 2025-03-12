Трупы погибших из-за ВСУ женщины и ребенка нашли в освобожденной Малой Локне

Трупы женщины и ребенка, которые погибли в результате нападения ВСУ на Курскую область, обнаружили в недавно освобожденной Малой Локне, рассказал командир штурмовой роты 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Ворон. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам бойца, были найдены два скелета. Один, как утверждается, принадлежит взрослому человеку, женщине. Второй — ребенку.

Когда в августе происходили столкновения в Малой Локне, большое количество мирных людей ехали сюда, чтобы спрятаться от оккупантов, взрывов. Некоторым сделать это не удалось.

«Кого могли, выводили. Но не всегда это удавалось», — добавил Ворон.

Сейчас солдаты ВСУ ожесточенного сопротивления в российском регионе уже не оказывают, у них панические настроения, они просто бегут.

Ранее сообщалось, что в Малой Локне нашли тело героя России Сергея Чебнева. Он погиб во время обороны населенного пункта в августе.