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Большое количество тел бойцов украинской армии остаются на разбитых украинских позициях в освобожденном населенном пункте Гуево в Курской области, сообщает РИА Новости .

О найденных трупах противника рассказал начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го Армейского корпуса российской группировки войск «Север» с позывным Лавина.

На видео с места боев показаны тела военных ВСУ, лежащих на земле по одному или несколько человек.

Ранее российские военные эвакуировали тела солдат ВСУ из приграничных районов Курской области, счет шел на десятки тысяч.