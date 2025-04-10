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Бойцы ВС РФ эвакуируют тела солдат Вооруженных сил Украины из приграничных районов Курской области, счет идет на десятки тысяч, пишет ТАСС .

«Киевский режим даже не пытался эвакуировать тела уничтоженных вэсэушников. Более того, многие украинские военнослужащие скончались от полученных ранений, брошенные „побратимами“, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, российским солдатам после освобождения Гуева осталось выбить противника из населенных пунктов Олешня и Горналь Курской области.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

О планах вторжения украинских войск на территорию Курской области знали всего четыре человека, а некоторые командиры сомневались в законности действий, заявил главнокомандующий украинских Вооруженных сил (ВСУ) Александр Сырский.