С курского приграничья эвакуируют тела погибших солдат ВСУ
Бойцы ВС РФ эвакуируют тела солдат Вооруженных сил Украины из приграничных районов Курской области, счет идет на десятки тысяч, пишет ТАСС.
«Киевский режим даже не пытался эвакуировать тела уничтоженных вэсэушников. Более того, многие украинские военнослужащие скончались от полученных ранений, брошенные „побратимами“, — рассказал собеседник агентства.
По его словам, российским солдатам после освобождения Гуева осталось выбить противника из населенных пунктов Олешня и Горналь Курской области.
Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.
О планах вторжения украинских войск на территорию Курской области знали всего четыре человека, а некоторые командиры сомневались в законности действий, заявил главнокомандующий украинских Вооруженных сил (ВСУ) Александр Сырский.