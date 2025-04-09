О планах вторжения украинских войск на территорию Курской области знали всего четыре человека, а некоторые командиры сомневались в законности действий, заявил главнокомандующий украинских Вооруженных сил (ВСУ) Александр Сырский. Об этом сообщает РБК .

«Сначала четыре человека, потом, конечно, знали командиры уже непосредственно за две недели до наступательных действий», — заявил Сырский, когда рассказывал, как Украина готовила вторжение на российскую территорию в августе 2024 года.

По словам Сырского, операция нуждалась в «детальной, тщательной подготовке». Военным приходилось внимательнее относиться к работе с личным составом, так как некоторые командиры боролись со своеобразным нравственным барьером при пересечении российской границы.

В день вторжения на территорию РФ украинские военнослужащие потратили половину суток на преодоление приграничных укреплений между странами. Сырский отметил высокое качество и основательность построенных заграждений на границе между Россией и Украиной.

Украинцы вторглись на территорию РФ рано утром 6 августа 2024 года. С того времени российские военные ликвидируют украинские формирования на территории страны и освобождают от противника населенные пункты. За последние сутки ВСУ под Курском потеряли до 230 солдат.