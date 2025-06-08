Три украинских дрона сбили над регионами РФ утром 8 июня

Средства ПВО ликвидировали три украинских беспилотника, которые пытались атаковать три региона России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны сбили утром 8 июня. Они были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей.

Между тем в период с 23.00 7 июня до 7.30 8 июня над регионами РФ был сбит 61 украинский дрон. В том числе беспилотники были уничтожены над территорией Московского региона.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что ПВО утром 8 июня сбила 9 БПЛА, летевших на Москву.