Три украинских дрона сбили над регионами РФ утром 8 июня
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Средства ПВО ликвидировали три украинских беспилотника, которые пытались атаковать три региона России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Дроны сбили утром 8 июня. Они были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей.
Между тем в период с 23.00 7 июня до 7.30 8 июня над регионами РФ был сбит 61 украинский дрон. В том числе беспилотники были уничтожены над территорией Московского региона.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что ПВО утром 8 июня сбила 9 БПЛА, летевших на Москву.