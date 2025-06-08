Средства ПВО сбили 61 дрон над 8 регионами РФ

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В период с 23.00 7 июня до 7.30 8 июня 61 украинский дрон попытался атаковать восемь российских регионов. Атаку отразили средства ПВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны были уничтожены в небе над Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской и Курской областями.

Также беспилотники были ликвидированы над Московским регионом и Республикой Крым. Все уничтоженные дроны были самолетного типа.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ПВО за утро 8 июня сбила 9 БПЛА, летевших на Москву. А губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале рассказал о 10 уничтоженных дронах.