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Три человека пострадали во время атаки дронов ВСУ на Брянскую область

Украинские силы с помощью дронов атаковали Брянскую область. В результате пострадали трое мирных жителей, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

ВСУ атаковали село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе. Две жительницы получили легкие осколочные ранения, их госпитализировали. Также в результате атаки было частично повреждено одно домовладение.

Кроме того, противник атаковал населенный пункт Новый Ропск Климовского района. Одна жительница пострадала, у нее легкие ранения. Пострадавшую доставили в больницу. Также из-за атаки повреждено административное здание.

На местах происшествий работают оперативные и экстренные службы.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали село Хинель Севского района Брянской области. Ранение получил один человек.