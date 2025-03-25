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Три человека пострадали из-за обстрелов ВСУ в Херсонской области за сутки

Украинские силы обстреляли различные населенные пункты Херсонской области. В результате три человека пострадали за сутки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по Алешкам и Новой Каховке. Три человека были ранены. Их госпитализировали в местные больницы.

Также украинские силы обстреляли населенный пункт Раденск. Из-за атаки загорелся жилой дом и хозяйственная постройка. Огонь уничтожил их. Пострадавших нет.

Кроме того, ВСУ ударили по таким населенным пунктам, как Песчановка, Саги, Голая Пристань, Днепряны, Заводовка, Каиры, Горностаевка, Каховка, Казачьи Лагери.

Ранее украинские силы атаковали рынок в Великих Копанях в Херсонской области. В результате погибли 4 жителя села, еще 7 пострадали.