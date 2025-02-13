Трамп: Путин стремится к завершению конфликта на Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что может с «большой уверенностью» говорить о стремлении президента России Владимира Путина к завершению украинского конфликта на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на CBS News.

«Думаю, что могу сказать с большой уверенностью, что он (Путин) хочет увидеть, как он (конфликт на Украине) закончится», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели переговоры по телефону 12 декабря, об этом официально сообщили в Кремле и раскрыли детали беседы лидеров, которые затронули несколько важных тем международной повестки, в том числе украинского конфликта.

Лидеры двух стран особое внимание уделили ситуации на Украине. Американский президент призвал к поиску дипломатического решения конфликта. Российский лидер поддержал идею мирного урегулирования через переговоры, подчеркнув важность устранения первопричин возникновения этого конфликта.