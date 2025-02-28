Трамп понимает, что вернуть Украине территории невозможно - политолог

Для американского лидера Дональда Трампа сейчас очень важно показать, что он может остановить конфликт: и американцам, и европейцам, и украинцам. Чтобы побороть сопротивление среди украинской политической элиты, которая привыкла уже зарабатывать и воровать на войне, он делает такое заявление. Об этом РИАМО сообщил политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

Ранее Трамп заявил, что США постараются вернуть Украине как можно больше земли, но вступление страны в НАТО не произойдет.

«Мол, буду требовать большего, а сколько получится - я не виноват. Хотя те же советники Трампа говорили изначально, что хотят остановить вооруженное противостояние по границе боевого соприкосновения. К тому же, на Украине до сих пор есть партия войны, мечтающая ее продолжать. В том числе таких националистически настроенных украинцев американский президент успокаивает», - сказал Миронов.

Но Трамп, по словам политолога, опытный политик. И прекрасно понимает, что возвращение Украине хоть каких-то территорий — это сейчас практически невозможно. Украина или страны НАТО должны задействовать огромные ресурсы на это, к чему уже никто не готов. К тому же президент России много раз заявлял: ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская область - часть России. Никто их никуда точно не отдаст.

«Конечно, тут есть и момент манипуляции украинским лидером Владимиром Зеленским. Сейчас США настроены на то, чтобы взять под контроль природные ресурсы Украины и месторождения редкоземельных металлов. Вернуть те деньги, которые они потратили на помощь Киеву. Для этого всего Трамп будет обещать что угодно. Даже территории», - заключил эксперт.