Трамп будет ждать встречи с Путиным, чтобы урегулировать конфликт на Украине Спецоперация сегодня в 21:03

Вечером в воскресенье, 22 декабря, будущий президент США Дональд Трамп сделал заявление, что будет ждать встречи с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы урегулировать украинский конфликт, пишет РИА Новости.