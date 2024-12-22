Трамп будет ждать встречи с Путиным, чтобы урегулировать конфликт на Украине
Вечером в воскресенье, 22 декабря, будущий президент США Дональд Трамп сделал заявление, что будет ждать встречи с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы урегулировать украинский конфликт, пишет РИА Новости.
Когда именно состоится эта встреча, не сообщается.
Ранее президент России Владимир Путин в Кремле встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча с Фицо была запланирована несколько дней назад.